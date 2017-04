Twitter zažaloval USA, vláda po něm chtěla odhalení osob za účtem, který kritizuje Donalda Trumpa

Kontroverzní administrativa i chování nového prezidenta USA se projevuje v mnoha oblastech, největší bouře ale často vznikají právě na sociální síti, kam Donald Trump sám píše – Twitter. Objevilo se tak mnoho účtů, které se snaží informovat o jeho chybách, lžích nebo věcech, které v očích veřejnosti nevypadají příliš dobře. Jedním takovým je i účet @ALT_USCIS. Twitter dostal žádost od americké vlády, aby odhalil identitu za tímto účtem, ale to Twitter odmítl a podal kvůli tomu žalobu na USA.

Svoboda projevu je hluboce zakořeněná v Ústavě Spojených států amerických a rozhodně patří k jedné z nejdůležitějších částí. Se vznikem internetu a sociálních sítí se tato část stala ještě důležitější, protože je možné, aby i anonymní jedinec dokázal informovat o čemkoli kohokoli, což ještě zvětšuje transparentnost celé společnosti. Pochopitelně je nutné brát v potaz zřejmá omezení, že by nemělo docházet k urážkám, navádění k násilí, trestným činnostem a podobně.

Díky svobodě projevu je ale možná i kritika, což je důležité pro zpravodajství a novináře, kteří odhalují hlavně podezřelé nebo nezákonné chování členů vlády. A jedna z největších sociálních sítí – Twitter, musí opět čelit příkazu o odhalení totožnosti jednoho z kritizujících zpravodajských účtů.

Twitter stejně jako další sociální sítě spolupracuje s vládou v případě ohrožení národní bezpečnosti nebo při odhalování kriminální činnosti. V takových případech taktéž dostane příkaz a nedává smysl mu nevyhovět.

Příkaz si můžete prohlédnout zde:

V tomto případě šlo ale o příkaz o odhalení identity k účtu, který nesplňuje ani jedno kritérium, na účtu se totiž objevují jen odkazy a informace o špatné práci administrativy Donalda Trumpa a vše kolem něj, obvykle i ve formě odkazů na různé zpravodajské weby, statistiky a podobně. Zkrátka relativně zdravá kritika na jednom místě.

Typický Tweet:

Every 2.8 days, Trump visits a Trump-owned property. Every 5.6 days, he plays golf. https://t.co/bqd1pHbNfB