USA jsou blíže zákazu TikToku. Číňané jej musí prodat, nebo zmizí z appstorů

Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala návrh zákona, který mohl vést k zákazu používání TikToku (resp. ke změně vlastníka v USA), ale nakonec se zasekl v Senátu. Sněmovna však v sobotu schválila jiný návrh zákona, který bude mít v případě definitivního schválení stejný účinek, píše Neowin.net.

Konkrétně jde o zákon týkající se posílení národní bezpečnosti. CNN uvádí, že Sněmovna reprezentantů USA hlasovala pro návrh zákona v poměru 360 ku 58. Pokud by se tato verze stala zákonem, mateřská společnost TikToku se sídlem v Číně, ByteDance, by musela do 9 měsíců prodat svůj podíl ve službě.

Předchozí návrh mluvil o 6 měsících. Ten nový má delší lhůtu, navíc dává prezidentovi USA právo přidat dalších 90 dní, pokud zjistí, že proces běží, ale vyžaduje více času. Pokud se prodej neuskuteční, aplikace TikTok bude zakázána v amerických obchodech s aplikacemi.

Ve Sněmovně reprezentantů získal návrh na zákaz TikToku podporu obou stran. Většina členů se domnívá, že by společnost ByteDance mohla prostřednictvím aplikace shromažďovat osobní údaje, které by mohla využívat čínská vláda.

Na řadě je Senát a podle expertů je tentokrát velmi pravděpodobné, že návrh projde. Mělo by se tak stát hned v nejbližších dnech. Pak už bude chybět jen podpis prezidenta, a ten se v minulosti nechal slyšet, že zákon postihující TikTok podpoří.

Reakce ByteDance

Reakce firmy ByteDance na sebe nenechala dlouho čekat. Společnost ostře protestovala již proti předchozímu návrhu zákona. Víceméně však říká to samé – představitelé firmy jsou přesvědčeni, že návrh porušuje její práva. Pokud Biden zákon podepíše, ByteDance by proti němu mohla podat žalobu na základě prvního dodatku ústavy, jak to již učinila v případě podobného zákona přijatého proti používání TikTok ve státě Montana.