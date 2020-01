USA varují Česko: Zavedení digitální daně může vést k obchodní válce

Česko se pomalu chystá na zavedení digitální daně, která má cílit hlavně na velké internetové firmy se sídlem v zahraničí. Proti tomu protestují USA a varují, že schválení povede ke zvýšení cel na dovážené produkty. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

Již v prosinci jsme vás informovali o chystaných opatřeních, které Spojené státy navrhly vůči Francii. Ta totiž zavedla digitální daň s cílem získat peníze právě od velkých internetových firem. Zde není velkým tajemstvím, že cílí právě na Facebook, Google a další, tedy převážně americké společnosti. Ty samozřejmě nezmiňuje explicitně, USA ale zareagovaly navýšením cla na vybrané produkty až o 100 procent. Týkalo se to především vín, sýrů a dalších produktů.

Nyní se pro Hospodářské noviny vyjádřil americký vládní zdroj, že si země vyhrazuje právo na odvetná opatření proti jakékoliv zemi, která zavede daň diskriminující americké společnosti. To se týká i Česka. Zde má začít fungovat v polovině tohoto roku a do státní kasy by, dle plánů, měla přinést až 5 miliard korun ročně.

Hrozba zvýšení cel je prozatím na neoficiální úrovni. České ministerstvo financí ale potvrdilo, že jim američtí diplomaté sdělili nesouhlas se zavedením daně a s možností případných odvetných opatření. Konkrétní výrobky, kterých by se to mohlo týkat, ale nejsou známy. Někteří čeští podnikatelé se ale obávají, že by sankce mohly jejich firmy vážně poškodit.