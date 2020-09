V roce 2030 poběží Google výhradně na obnovitelné zdroje, slibuje Sundar Pichai

Velké technologické firmy z USA se v posledních týdnech a měsících předhánějí, kdo dříve dosáhne té nejzelenější mety – co nejekologičtějšího provozu, který už nebude závislý na špinavých zdrojích elektrické energie.

Už v minulosti se svojí vizí přispěchal třeba Microsoft, který chce být do konce tohoto desetiletí dokonce uhlíkově-negativní. To znamená, že bude do společnosti a ekonomiky různými způsoby vracet náklady na uhlíkové emise, které již vytvořil, přičemž do roku 2050 chce takto splatit veškerý uhlík, který Microsoft svým provozem vyprodukoval už od svého vzniku v 70. letech.



Microsoft chce být do roku 2030 uhlíkově-negativní

V příštích dvaceti letech se chce provozních uhlíkových emisí zbavit také taxislužba Uber a to pomocí elektrifikace svých vozů a nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 se to bude týkat nejvyspělejších trhů, tedy USA, Kanady a EU (včetně ČR, kde Uber provozuje s partnery taxislužbu v Praze a Brně).

Google do roku 2030 poběží výhradně na obnovitelné zdroje

V pozadí nechce zůstat ani Google, a tak ústy svého šéfa představil novou vizi do roku 2030: Google carbon-free. Firma se chlubí, že jako první své velikosti dosáhla už před více než deseti lety mety uhlíkové neutrality. To znamená, že se spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrovnala té ze špinavých (2007).

V následujícím desetiletí pak Google dosáhl mety 100 % zelené energie za celý rok. To je ale spíše taková účetní hra s čísly, do které se počítá i nákup nejrůznějších emisních povolenek, dodatečný nákup zelené elektřiny atp. V praxi mnohé provozy běžely na obvyklou elektřinu, která byla zrovna k dispozici.

V roce 2030 už jen na obnovitelnou elektřinu, slibuje Sundar Pichai:

Do roku 2030 chce toto Google, potažmo Alphabet, utnout a v celém výrobním řetězci být zcela nezávislý na elektřině z fosilních paliv. Tedy nejen ve svém ústředí v Mountain View, které se stejně jako San Francisko o pár desítek kilometrů severněji v posledních dnech obarvilo do odstínů oranžové, ale také ve všech svých pobočkách po celém světě.

Nebude to jednoduché a Google na svém webu přiznává, že bude muset získat dalších více než 5,5 GW elektřiny z obnovitelných zdrojů, což sebou ponese i stěhování některých datacenter tam, kde je to vůbec možné. V každém případě, v roce 2030 by měl být provoz Googlu a všech jeho služeb 24/7 zelený. Každá propálená watthodina bude pocházet z fotovoltaiky, vodní/větrné turbíny nebo jiného obnovitelného zdroje, který tou dobou bude k dispozici.