Ve všech cloudech se prosazuje Arm. Blíží se soumrak Xeonu? Zeptali jsme se

Všechny velké veřejné cloudy dnes nabízejí virtuální instance na armových procesorech.

Procesor Ampere Altra Max s 80 jádry Arm byl otestován v Geekbench 5. Překoná i nejlepší konkurenci na bázi x86

Microsoft Azure a Google Cloud od letošního léta oficiálně prodávají (1, 2) serverový výkon na architektuře Ampere Altra, Oracle Cloud s ní má zkušenost už od loňského jara, ovšem skutečným lídrem v zavádění Armu do datových center je teprve AWS.

Amazon si totiž ve svém izraelském studiu Annapurna Labs navrhuje rovnou vlastní a na míru šité 64bitové armové procesory AWS Graviton, které pak pohání virtuální stroje na jeho cloudové službě EC2.

Stále výkonnější gravitony

První generaci gravitonů s 16 jádry Cortex A72 představilo AWS už před čtyřmi lety, v roce 2019 dorazil Graviton2 s 64 jádry Neoverse-N1 a letos na jaře Graviton3. Opět s 64 jádry ARM Neoverse, ale s o čtvrtinu vyšším výpočetním výkonem.



Graviton na vlastní oči

Na konec roku si Amazon nechal ještě jedno další vylepšení v podobě Graviton3E pro ty nejnáročnější virtuální stroje (HPC) hostované na EC2. Výpočetní výkon poskočil opět o dalších 20 % oproti stávajícím HPC instancím a Amazon slibuje také 2x rychlejší výpočty s desetinnou čárkou.

To jsou všechno klíčové faktory jak pro náročné vědecké výpočty a simulace, tak třeba pro strojové učení a práci s neuronovými sítěmi.



Výpočetní server s procesory Graviton3E pro nejnáročnější instance Hpc7g

Cloud je pro výrobce procesorů klíčový

S rozvojem Gravitonu ve službách AWS a Ampere Altra u konkurence se samozřejmě nabízí otázka, co to znamená pro výrobce tradičního x86-64 železa od Intelu a AMD. Je to jen neškodná bokovka, nebo zdvižený prst?

Vždyť řada Xeon dlouho platila za naprosto neohrožený druh a standard na poli serverových procesorů pro datacentra, která jsou zároveň pro Intel předvídatelným a stálým zákazníkem.



Armový Graviton pro AWS navrhuje jeho izraelské studio Annapurna Labs. Je to klasický fabless, o fyzickou výrobu se proto postarají na Tchaj-wanu a jinde

Stručně řečeno, post-PC éra možná změní návyky běžné společnosti – na mnoho věcí nám dnes stačí běžný telefon a počítač s křemíkem od Intelu a AMD doma spouštíme stále méně častěji, ale datacentra? Ta mají ty nejlepší roky ještě stále daleko před sebou. Cloudový byznys je nadále v plenkách a relativně nedávno ještě prakticky neexistoval.

AWS je tu ve své současné podobě zhruba šestnáct let a Google Cloud s Azurem od Microsoftu naskočily na palubu nového tržního segmentu o další dva roky později.

Blíží se soumrak Intelu?

Když jsem si tedy na výroční konferenci Amazonu re:Invent mohl krátce popovídat s Rajem Paiem, který má dnes z pozice viceprezidenta AWS na starost právě i rozvoj a nasazování Gravitonu, nabízela se v podstatě jen jediná možná otázka.



Raj Pai dohlíží z pozice VP AWS na EC2

Blíží se soumrak Intelu a AMD, které v cloudu z jedné strany ostřelují in-house procesory na bází Arm jako Graviton a konfekční Altry, no a z druhé strašák v podobě svobodné procesorové architektury RISC-V, která by mohla v dlouhodobém horizontu pořádně zatopit i armovým výrobcům i Armu samotnému?

Poběží tedy AWS do konce dekády čistě na vlastních gravitonech a zbaví se technologické závislosti na současných dodavatelích?

„Ale kdeže, to v nejbližší době rozhodně nehrozí,“ odpověděl bez zaváhání Raj Pai. Ovšem že se bude výhledově poměr křemíkových architektur postupně naklánět ve prospěch architektury Graviton, je celkem zřetelný trend.

Nezapomeňte na Windows

Co dnes podle Paie brání k masivnějšímu nasazování armu v cloudových datacentrech? Na jedné straně to jsou samozřejmě požadavky klientů, kteří velkou měrou provozují virtuální mašiny s Windows. A byť si Microsoft s ARM64 hraje už roky, na armový Windows Server se vším všudy a bez technologických a aplikačních kompromisů si ještě nějaký pátek počkáme.

x86-64 ještě nemíří do starého železa

No a zadruhé, ačkoliv je ARM64 v cloudu skvělou alternativou, která enormně snižuje provozní náklady a třeba právě v případě gravitonů si je může Amazon do posledního tranzistoru uplácat přesně pro své potřeby, v některých parametrech je na tom stará dobrá škola x86-64 stále lépe.



Annapurna Labs pro AWS vyvíjí také vlastní optimalizovanou hardwarovou vrstvu Nitro pro hypervizor, tedy samotnou virtualizační technologii

Trend je ale přesto jasný, vývoj na poli cloudových procesorů neskutečně rychlý, takže co platí na sklonku roku 2022 může být za dalších pět let dávno zapomenutou minulostí.

Cestu redaktora na re:Invent hradila společnost AWS