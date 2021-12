Velká Británie chce po Metě, aby prodala Giphy. Bojí se příliš silného monopolu

Transakce, která měla hodnotu 400 milionů dolarů, neprošla přes Velkou Británii. Loni v květnu Facebook, dnes tedy již Meta, odhalil, že kupuje Giphy. Jedná se o jednu z nejznámějších služeb zaměřených na pohyblivé obrázky. Vznikla v roce 2013 a z počátku se profilovala jako vyhledávač GIFů.

O pár měsíců později již začala fungovat jako samostatná databáze. Giphy uvádí, že denně zasáhne více než 700 milionů lidí a rozešle přes 10 miliard GIFů. Mělo být integrováno do Instagramu, který dlouhodobě zodpovídá za asi čtvrtinu jejího provozu. Britský regulátor nicméně akvizici neschválil.

Giphy a Spotify začnou spolupracovat. Propojí animované obrázky s hudbou

Zamítnutí obchodu nepřekvapilo, protože už v létě britský úřad pro dohled nad hospodářskou soutěží (Competition and Markets Authority, zkráceně CMA) předběžně konstatoval, že spojení Mety a Giphy ohrozí soutěž jednak mezi sociálními sítěmi, jednak na trhu s reklamou. Za těmito zjištěními si stojí, jak 30. listopadu definitivně potvrdil.

Obavy o posílení Mety

S ohledem na vysokou popularitu GIFů by podle úřadu jakýkoli pokles v nabídce či kvalitě mohl ovlivnit rozhodování v tom, jaké sítě lidé používají a zda případně přejdou na jinou platformu. Jedinou alternativu představuje Tenor od Googlu, tj. konkurence není dostatek.

Regulátor se obává, že by Meta mohla zrušit přístup konkurenčních služeb ke GIFům. Nebo by za něj mohla ve větší míře vyžadovat uživatelská data. Tím by se pozice Mety upevnila. Vyšetřování CMA dále odhalilo, že akvizice by mohla narušit soutěž na trhu s vizuální reklamou. Giphy se před akvizicí v USA profilovalo jako potenciálně schopný konkurent na trhu s vizuální reklamou.

Facebook má nové jméno. Meta. Přesvědčí vás Zuckerberg, že jen neodvádí pozornost od problémů?

Před akvizicí služba plánovala expanzi do zahraničí, nicméně Meta jakožto nový vlastník reklamní byznys zařízla. Sociální gigant ve Velké Británii ovládá půlku trhu s vizuální reklamou. I v tomto případě tedy úřad za spojením vnímá možné významné narušení konkurence.

CMA po Metě vyžaduje, aby Giphy prodala. V říjnu úřad Metu pokutoval částkou 50,5 mil. liber (cca 1,5 mld. korun) za to, že i přes opakované výzvy neposkytla dostatek informací potřebných k vyšetřování.

Zdroje: tisková zpráva CMA (1 | 2 | 3)