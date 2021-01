Více televize, více internetu, více peněz. O2 rostlo i během covidu

O2 loni zůstalo za vlastním očekáváním, ale oproti roku 2019 přesto vyrostlo. Celá společnost včetně slovenské pobočky a dalších dceřinek utržila 39,8 miliardy korun, o 2,6 % více. Hrubý zisk EBITDA vzrostl o 5,6 % na 13,3 miliardy, čistý zisk pak o 7,1 % na 5,8 miliardy. O necelý procentní bod pak O2 navýšilo hrubou marži na 33,5 %.

Nové jméno nebude. České O2 si může ponechat název až do konce roku 2036

Růst táhly hlavně fixní služby, firma si v době krize pomohla snížením provozních nákladů i omezením investičních výdajů. I tak ovšem utrácela ve velkém. V Česku se zúčastnila aukce kmitočtů, v níž nechala 1,3 miliardy korun. Na bezmála 900 milionů přišla O2 obdobná aukce na Slovensku. Více než miliardu pak firmu stálo prodloužení licence na značku O2 do roku 2036. To je však zřejmě jen částečná splátka a zbytek rozloží do dalších let.

České O2 má 5,97 milionu zákazníků mobilních služeb, o 1,9 % více než v roce 2019. Z toho 3,3 milionu připadá na paušály, 1,9 milionu jsou předplacenky a 746 tisíc pak M2M služby. Právě mobilní segment podle O2 rostl pomaleji, než firma čekala. Brzdou byly hlavně výpadky v roamingu způsobené regulacemi a tím, že se moc necestovalo.

O2 mění mobilní datové tarify. Neomezená data do notebooku stojí tisícovku

Firmě přibylo 20 tisíc zákazníků fixního internetu, celkem už prodává 855 tisíc přípojek (2,5% růst). O více než 19 % vzrostl počet abonentů internetové televize, O2 TV si už předplácí 529 tisíc uživatelů.

Lidé zavření během krize doma pak pomohly rekordnímu datovém provozu. Fixní sítí proteklo o 54 % více dat než v předchozím roce, mobilní pak rovnou o 70 %. Jen pro srovnání, mezi roky 2019 a 2020 vzrostl mobilní traffic o 30 %.

Nová aplikace Moje O2: