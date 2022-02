Vodafone výrazně zlevnil gigabitový internet. Sleva zůstane napořád

Je to rok a půl, co Vodafone rozjel na bývalé kabelové síti UPC gigabitové připojení v šíři, kterému se žádný tuzemský poskytovatel nevyrovná. Tenkrát byla síť v dosahu 1,3 milionu domácnosti a firem, dnes už je to 1,6 milionu. A kdo podepíše novou smlouvu, dostane trvalou slevu.

Gigabitový internet pro více než milion domácností. Kabelová revoluce Vodafonu

Místo standardních 899 Kč bude měsíční paušál jen 699 Kč a cena bude platit, dokud nevyužijete jinou nabídku. Nejde tedy o obvyklou promo akci trvající jeden rok. Vodafone láká na trvalou slevu i u nižších tarifů od 50 Mb/s, ale tam už cenu srazil jen o 10 %. Paradoxně tak připojení o rychlosti 500/50 Mb/s je o 75 Kč dražší než tarif se 1000/100 Mb/s. U gigabitu je ale o třicet korun dražší pronájem modemu.

Slevu lze získat s novou smlouvou uzavřenou od 15. 2. do 15. 4. 2022, viz podmínky. Kdo už internet od Vodafonu má, může slevu získat také, pokud přejde na vyšší tarif a v posledním půl roce nevyužil promo akce s názvy Spojení plné výhod a Letos darujte i sebe.