V USA úřady schválily nový druh rychlého satelitního internetu, pouští se do něj několik společností, včetně SpaceX

Americký telekomunikační úřad schválil první satelitní společnosti OneWeb nový druh satelitního internetu, který bude pokrývat takřka celé USA a do budoucna i celý svět. Díky nižší výšce satelitů je možné tímto způsobem poskytovat řádově lepší latenci i rychlosti, které budou moci konkurovat i pozemních internetovým systémům, které využívají telefonní linky, bezdrátové spoje a podobně.

Současné systémy pro provoz satelitního internetu mají problém v tom, že jsou příliš vysoko na geostacionární oběžné dráze Země (GEO, což je přibližně ve výšce 35 800 km. To je problém nejen pro maximální rychlosti, ale hlavně odezvu, která je více než 600 ms a pro dnešní náročné účely už mnohdy nepoužitelná.

Nové systémy satelitního internetu ale využívají NGSO (non-geostationary orbit), která je definována v rozmezí výšky 150 km až 2 000 km. Jednou z prvních společností, která toho využije,, je OneWeb.

OneWeb je první

Jako první se schválení využití tohoto systému nad USA dočkala společnost OneWeb. I když původní čísla hovořily o 648 menších satelitech ve výšce 1 200 km, dle zprávy FCC se bude jednat celkem o 720 satelitů kroužících kolem Země.

Satelity budou pro přenos používat frekvence v pásmu Ku a Ka, což je konkrétně 10,7 GHz až 30 GHz. Podle informací bude možné zpočátku nabídnout rychlosti v oblasti 50 Mb/s a hlavně poměrně nízkou odezvu 30 ms. Pro běžného uživatele i firmy, které jsou ve vzdálenějších místech (včetně třeba Aljašky a podobně) bez rychlého pevného připojení, jde o skvělé a rychlé spojení do internetu.

Podobně jako u jiných satelitních systémů, je nutné použít speciální anténu, respektive terminál na střechu, ze kterého lze pak signál šířit dál různými dalšími technologiemi. Může tak jít o kabelové spojení po domě, Wi-Fi, ale také signál 3G a LTE.

Mezi zákazníky OneWeb tak může jít kromě koncových uživatelů, firem, nemocnic a podobně také o operátory, kteří budou moci snadno rozšířit pokrytí. Jedná se pochopitelně i o skvělé řešení pro internet v letadle.

Výroba satelitů pro OneWeb začne začátkem příštího roku, přičemž v roce 2019 už by měl systém fungovat minimálně na Aljašce

Konkurence je silná

OneWeb je sice první, kdo dostal povolení, ale na stejném úřadě už čeká na povolení také systém od SpaceX, který vede Elon Musk. A jak je známo, ten postupuje v projektech opravdu rychle a navíc má teď už i vlastní efektivní a levný systém dopravy satelitů na oběžnou dráhu.

Řešení satelitního internetu od SpaceX je velmi podobné, rovněž jde o malé levné satelity ve 1 150 km až 1 275 km, kterých má být pro celou planetu 7 518 (původně jich mělo být jen 4 425), pro USA jich ale na začátku bude rovněž stačit kolem 800. Podle dosavadních informací by měla být odezva podobná (25 ms až 35 ms), ale SpaceX se chlubí rychlostí až 1 Gb/s s využitím frekvenčních pásem Ku a Ka. S vypouštěním prvních satelitů by mělo SpaceX začít už příští rok, spuštění se očekává kolem roku 2020. Ale nedivili bychom se, pokud to nakonec SpaceX stihne dříve, než OneWeb.

Jedním z dalších významných konkurentů v této oblasti je i Samsung, který má v plánu vlastní satelitní systém obsahující 4 600 satelitů ve výšce 1 200 kilometrů a který používá vysoké frekvence 56,2 GHz (stahování) a 57,75 GHz (odesílání). V rámci komunikace mezi satelity chce používat frekvenci 38,75 GHz.

Pochopitelně je nutné počítat s tím, že se ještě dost věcí změní, ale každopádně je vidět, že se jedná o nový technologický závod o pokrytí planety internetem. Navíc se o tento segment začíná zajímat i Apple, takže uvidíme, kde nakonec skončí klasičtí operátoři.