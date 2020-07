V USA už 48 milionů lidí stráví hraním 15 hodin týdně

Hraní her je už velmi populární obzvláště díky tomu, že na výběr je velké množství míst, kde lze hrát „počítačové“ hry – mobilní telefony, tablety, mobilní herní konzole, domácí herní konzole, počítače, notebooky a v nejnovějším případě i samostatné helmy pro virtuální realitu nebo dokonce přímo na displeji v autě.

Analytická společnost NPD Group prověřila aktuální stav uživatelů v USA a získala opravdu zajímavá čísla. Už poměrně vysokých 14 % lidí v USA lze zařadit do skupiny velmi častých hráčů – 48 milionů lidí v USA hraje v průměru 15 hodin týdně na různých zařízeních.

Neuvěřitelných 244 milionů lidí v USA (3/4 obyvatel) jsou hráči, kteří tráví alespoň nějaký čas hraním her nebo utrácejí za interaktivní zábavu. V čase se mění i počet zařízení, na kterých probíhá hraní her. Dle analýzy dotazovaného vzorku lidí 65 % odpovědělo, že hraje na více zařízeních, zatímco v roce 2018 to bylo jen 58 %.

Nelze se tak divit, že v USA rychle stoupá i obrat z videoherního průmyslu a obzvláště to je znatelné i v koronavirové krizi, kdy nečekaně velké množství lidí musí zůstat doma a nějak se zabavit. Jen za červen byl rekordní obrat v tomto segmentu o 26 % vyšší než minulý rok ve stejném období. Dle odhadů se obrat za celý rok vyšplhá o 10 % výše než za minulý rok, tedy asi na 159,3 miliardy dolarů.