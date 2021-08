Western Digital možná nakonec koupí Kioxii. Micron totiž z jednání o akvizici odstoupil

Už před několika měsíci se objevily informace o tom, že o společnost Kioxia mají zájem dva velcí hráči ve stejném segmentu – Western Digital a Micron, avšak podle zdrojů Wall Street Journal už Micron ztratil o akvizici zájem a ve hře je tak pouze Western Digital.

Western Digital by se mohl stát největším výrobcem NAND pamětí. Pokukuje po Kioxii

Mezi WD a Kioxií tak nyní pokračují další detailnější jednání, která jsou nutná pro případnou úspěšnou akvizici. Zatím ještě není nic dohodnuto, ale pro Western Digital by to byla velmi dobrá strategická koupě, protože by se stal jedničkou na trhu, což má velkou byznysovou váhu.

O společnosti Kioxia Založená v Japonsku roce 2018 pod názvem Toshiba Memory Corporation jako odštěpená divize Toshiby

Toshiba drží 41 % akcií, 56 % akcií má Bain Capital a 3 % Hoya

Vyvíjí a vyrábí NAND flash paměti, ale i koncová zařízení jako třeba SSD, flash disky, paměťové karty pod značkou Kioxia

Zatím to vypadá, že Western Digital bude chtít transakci uskutečnit hlavně pomocí vlastních akcií, přičemž se očekává, že hodnota bude nad úrovní 20 miliard dolarů. Obe společnosti dohromady vyrábí 33,4 % všech NAND flash čipů na světě a sloučením by se tak vyrovnaly Samsungu.

Největší výrobci NAND pamětí Výrobce Tržby 20Q4 Podíl 20Q4 Samsung 4 644 000 $ 32,9 % Kioxia 2 749 000 $ 19,5 % WD / SanDisk 2 034 000 $ 14,4 % SK Hynix 1 638 800 $ 11,6 % Micron 1 574 000 $ 11,2 % Intel 1 208 000 $ 8,6 % Ostatní 250 800 $ 1,8 % Celkem 14 099 000 $ 100,0 %

I když se obě společnosti dohodnou, stále před nimi bude ještě překážka v podobě regulačních úřadů.