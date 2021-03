Wikipedie zpoplatní své služby. Pro běžné uživatele ale zůstane zdarma

Ve Wikimedia Fountation rozjíždějí nový projekt Enterprise. Jeho cílem bude poskytovat obsah Wikipedie a dalších dceřiných wiki- firmám a organizacím. Tentokrát ale za peníze, až dosud internetoví giganti těžili z databází největší světové encyklopedie zdarma (pomineme-li jejich dárcovské příspěvky).

Nabídka placených služeb má odstartovat ještě letos, nadace momentálně dokončuje byznysový plán a jedná s potenciálními zákazníky. Blíže o tom promluvil jeden z tvůrců projektu Lane Becker v rozhovoru pro časopis Wired.

„Je to poprvé, co nadace uznává komerční firmy jako uživatele. Věděli jsme o nich, ale nikdy jsme se k nim tak nechovali,“ říká Becker. Jeho tým momentálně pracuje na tom, aby Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft a další měli k dispozici data rychleji než dřív a ve formátech, jaké potřebují.

Giganti se doposud spoléhají na dva datové zdroje. Jednak snapshoty, tedy archivy celé Wikipedie, které vznikají jednou za 14 dní, a pak rozdílové aktualizace. Data jsou v různých formátech a podle všeho je není lehké integrovat do vyhledávačů, hlasových asistentů a další služeb, které Google a spol. provozují. Proto si musí najímat lidi, kteří se postarají o čištění a reformátování dat.

Wikimedia chce placenou službou Enterprise tuhle práci dělat za ně s tím, že informace může poskytovat rychleji a lépe. Do června prý nadace podepíše první smlouvy. Firmy nicméně budou mít možnost z různých wiki- těžit data jako doposud a pro běžné uživatele (čtenáře) se také nic nemění. Pocítit by ale mohli to, že až se příště zeptají Alexy, Google Asistenta nebo Siri na aktuální události, robot jim hlasem řekne přesnou odpověď.

