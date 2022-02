Xilinx je doma. AMD si za 50 miliard dolarů zajistilo lepší procesory do budoucna

Nvidia před týdnem svou obří akvizici odpískala, AMD ji krátce nato stihla dokončit. Regulační úřady byly firmě nakloněné, a tak mohla převzít „konkurenční“ Xilinx. Nakonec ji to bude stát ještě víc, než to před rokem a půl vypadalo.

AMD totiž nemělo potřebné finance v hotovosti, a tak zaplatilo formou vlastních akcií. Každý cenný papír Xilinxu ocenilo hodnotou 1,7234 akcie AMD. Mezi uzavřením dohody a dokončením akvizice ale kapitalizace AMD stoupla o polovinu, a tak i obchod místo 35 miliard dolarů fakticky vyjde na zhruba 50 miliard.

„Akvizice Xilinxu spojuje vysoce komplementární produkty, zákazníky a trhy kombinující rozličné intelektuální vlastnictví a mimořádný talent tvořit vysoce výkonné a adaptivní počítače,“ uvádí šéfka AMD Lisa Su a dodává, že díky tomuto obchodu se firmě otevřou nové možnosti v oblasti cloudových technologií.

AMD a Xilinx totiž vyvíjejí čipy s jiným zaměřením, které se ale v budoucnu může doplňovat. AMD se specializuje na CPU a GPU pro desktopy, servery a herní konzole. Doménou Xilinxu jsou programovatelná hradlová pole, tedy univerzální FPGA, jejichž funkčnost/zaměření se upravuje pomocí softwaru.

FPGA se dnes využívají v síťových technologiích, akceleraci videa, autonomních vozech, datacentrech nebo pro urychlení AI výpočtů. Xilinx má v tomto oboru co do tržeb zhruba poloviční podíl, dvojkou s 36 % je Intel, který do segmentu vstoupil po převzetí Altery.

Dosavadní výkonný ředitel Xilinxu Victor Peng bude na vývoj dohlížet i nadále, v AMD bude šéfovat nově vzniklé divizi Adaptive and Embedded Computing Group (AECG). Produkty si zachovají jméno Xilinx, ale Peng bude mít za úkol najít cesty, jak vlastní čipy propojit i s CPU a GPU.

AMD k tomu přitom má dobře nakročeno. Vývoj v hardwaru směřuje k tomu, aby nevznikaly univerzální čipy pro všechno, ale CPU a GPU se doplňují o specializované a efektivnější koprocesory. AMD navíc u obou svých stěžejních produktů sází na čipletovou architekturu, která je přímo stavěná na to přidat do pouzder další křemíkové kousky. A díky Xilinxu by v budoucnu mohly v procesorech AMD být rychlé síťovky nebo AI akcelerátory.