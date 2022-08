YouTube se kromě videa a hudby specializuje také na podcasty. V USA spouští novou sekci

Podcasty v posledních letech zažily boom a Google pro ně má samostatnou aplikaci. Jenže v portfoliu Alphabetu najdeme také YouTube, který se ukazuje být místem, kde chce řada lidí své pořady konzumovat. Z toho důvodu i my vydáváme Podcast Živě na YouTubu.

Proto se videoslužba na podcasty zaměří více. Loni na podzim si na vedení podcastingu najala Kai Chuka. Letos v březnu Podnews propálil, že YouTube spustí samostatnou podcastovou sekci, zpřístupní detailnější analytiku a rozšíří možnosti monetizace. A jak si teď všiml 9to5Google, podcastová sekce už byla spuštěna.

Alphabet stránku pro prozkoumávání zvukových pořadů zpřístupňuje postupně. Ne každý tak na adrese www.youtube.com/podcasts uvidí něco jiného než hlášku o neexistující stránce. Mluvčí provozovatele pro TechCrunch uvedl, že je sekce zatím dostupná jen v USA. Kdybyste tam žili, našli byste v ní základní prostředí s výběrem žánrů.

Zobrazili byste také populární epizody nebo seznamy, to by ale bylo všechno. Sekce podle 9to5Google působí nedodělaně a ukazují se jen obyčejné náhledy, jako to znáte z běžného YouTubu. Standardně ani neotevírá ovládání přehrávání dostupné v rámci tarifu Premium.

Co bude s Podcasty Google?

Ve hvězdách je pak osud služby Podcasty Google, která funguje od roku 2018. Alphabet patrně nebude chtít provozovat dvě samostatné podcastové platformy a YouTube je silná značka. Před necelými dvěma roky byla zrušena hudební služba Google Play Music ve prospěch YouTube Music.

Podle Buzzsproutu jsou Podcasty Google globálně čtvrtým největším místem, kde se poslouchají podcasty, jejich podíl však činí pouze 2,5 %. Oproti tomu 28 % lidí poslouchá přes Spotify a téměř 38 % přes Apple Podcasts. Google informace o používanosti nezveřejnuje, Podcasty jsou předinstalované prakticky v každém mobilu s Androidem.

Čekání na podcastovou sekci na YouTubu si můžete zkrátit poslechem Podcastu Živě. Nedávno jsme se například zaobírali šmejdskými praktikami v digitálním světě:

