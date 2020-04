Zakladatel Twitteru se vzdá více než čtvrtiny svého majetku ve prospěch boje proti COVID-19. Jde o miliardu dolarů

Zakladatel Twitteru Jack Dorsey oznámil, jak jinak než na Twitteru, že věnuje miliardu dolarů do fondu globální pomoci proti nemoci COVID-19. Jedná se o 28 % jeho současného jmění.

Miliardu vezme z akcií firmy Square, kterou v roce 2009 spoluzaložil a ze které se vyvinul silných hráč v oblasti fin-tech. Provozuje finanční služby nebo třeba mobilní platby, aktivní je především v USA.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz