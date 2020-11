Zyxel Nebula: Do cloudu se kvůli pandemii postupně stěhují i routery a AP

Letošní pandemie a tlak na práci z domova v mnoha případech urychlí přechod do cloudu v nejednom provozu, který z nejrůznějších důvodů stále lpěl na řešení typu on premise, tedy na technologiích pod vlastní střechou.

Trend přitom sílí i v České republice. „Posledních dvacet let naše firma neprošla žádnou technologickou revolucí. Tou prochází významně v posledních třech letech. Naším cílem je dostat se během pěti let do stavu, kdy budeme kompletně v cloudu, online,“ říká Zaid Al-Tamimi z Mountfieldu.

Správa podnikové sítě z domácího gauče

Cloud přitom není pouze počítačová infrastruktura kdesi v datacentru jako Google Cloud, Microsoft Azure nebo třeba AWS od Amazonu, ale i vzdálená správa podnikových síťových prvků. Jejich výrobci postupně vylepšují vzdálený management AP, switchů, routerů apod. takovým způsobem, aby je mohl správce sítě bezpečně monitorovat a dálkově spravovat i z druhé strany planety.

Je to případ i technologie po dálkový management síťových prvků Nebula od Zyxelu. K dispozici je ve formě webového řídícího centra a mobilní aplikace a to jako služba s bezplatným základním paušálem. Dnes ji u nás v několika provozech používá třeba řetězec Subway.



Kontrolní centrum Nebuly a správa síťových prvků na několika pobočkách firmy

Nebula umožňuje management i poměrně rozsáhlých sítí a to včetně správy poboček z jednoho místa. Hypotetický ajťák tedy může z gauče a jednoho místa monitorovat porty na routeru kdesi v Šanghaji a zároveň v Brně.

Vzdálená a bezpečná správa IT skrze veřejný internet bude pravděpodobně stále větší téma, a tak není Zyxel jediný. Tradičně se mu věnuje třeba konkurenční Ubiquiti se svým hybridním UniFi Cloud Key a postupně se přidávají další.